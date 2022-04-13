Главный арбитр КХЛ: «Выражение «судьи сломали игру» не подходит ни под один матч плей-офф. Главные действующие лица – игроки»

Главный арбитр прокомментировал работу судей в ходе текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

– Главный показатель на данный момент – то, что главными действующими лицами как этой серии, так и всего плей-офф являются игроки, а не судьи.

Мы внутри департамента судейства даем оценки только после завершения всех серий.

Сейчас на полпути раздавать всем сестрам по серьгам мы не готовы, хоть и делаем глубокий анализ после каждой игры. Идет хорошая, планомерная работа.

– Выражение «судьи сломали игру» может быть применимо к какой-либо игре в этом плей-офф?

– Считаю, что выражение «сломали игру» не подходит ни под один матч плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

Еще раз могу акцентировать на это внимание, что сейчас с учетом количества камер, другого оборудования, личных подходов, бесед оно несопоставимо с тем, что было раньше. Работу арбитров можно сказать, что рассматриваем под микроскопом.

Не стоит забывать, что все-таки это спорт, и судье нужно принимать решение за долю секунды, а не после пересмотра повтора с 20 разных камер, – заявил .

Геннадий Курдин: «Хоккеисты ЦСКА били клюшкой по ребрам, в спину, сзади, играли очень грязно, но арбитры закрыли на это глаза»