Алексей Анисимов о симуляциях в плей-офф: «На Востоке было больше приукрашиваний. Обращали на это внимание менеджеров и тренеров»

Алексей Анисимов высказался о симуляциях в плей-офф КХЛ.

– Журналисты пишут, что в этом плей-офф «эпидемия симуляций». Вы с этим согласны? Особенно много говорилось насчет .

– Я не хотел бы переходить на личности и на конкретные команды. Я могу сказать, что это в основном почему-то касалось Восточной конференции, там было больше приукрашиваний. Мы обращали на это внимание менеджеров и тренеров.

Мы по-спортивному и просто по-человечески просим, чтобы команды не пытались получать преференции за счет приукрашиваний.

– Кого-то уже после матчей потом штрафовали за симуляции?

– Я не помню, чтобы такие штрафы были. Но все те хоккеисты, которые пытались приукрасить, у нас на карандаше, мы их знаем.

– Много обсуждали поведение главного тренера «Авангарда» – во время матчей и после. Есть мнение, что ему слишком много позволяется…

– Считаю, что сразу после окончания серии неэтично обсуждать поведение Хартли. Готов говорить на эту тему уже после плей-офф. А то, что ему слишком много позволяется, – у всех, болельщиков и специалистов, разное представление на этот счет, – сказал главный арбитр .