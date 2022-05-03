КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22

КХЛ заняла седьмое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/22.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила рейтинг средней посещаемости европейских лиг в минувшем регулярном чемпионате.

ИИХФ опубликовала данные о посещаемости впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Средняя посещаемость КХЛ упала на 63% из-за ограничений пропускной способности в большинстве регионов и составила 2 382 человека.

Первое место в рейтинге заняла Национальная лига Швейцарии (6 139 человек), второе – Шведская хоккейная лига (4 738), третье – Немецкая хоккейная лига (3 059).

1. Швейцария – 6 139

2. Швеция – 4 738

3. Германия – 3 059

4. Великобритания – 2 885

5. Финляндия – 2 870

6. Чехия – 2 803

7. КХЛ – 2 382

8. Франция – 1 706

9. Норвегия – 1 362

10. Австрия – 1 333