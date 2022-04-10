Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Пока главный арбитр КХЛ и судьи могут занести плей-офф себе в актив»

Юрий Карандин считает высоким качество судейства в плей-офф .

– Как оцените судейство на третьем этапе плей-офф КХЛ?

– Поначалу в этом розыгрыше Кубка Гагарина по арбитражу у меня были вопросы. Учитывая то, что на стыке веков у нашей школы не было большой подпитки молодыми арбитрами, ошибки не удивляли. Что логично: пока не можем найти судей высшего качества на восемь серий плей-офф и на четыре матча в день одновременно в разных точках большой страны.

На третьем этапе видим лишь одну игру в день, есть возможность отдать все матчи самым квалифицированным судьям. Как следствие – заметное повышение качества арбитража, в том числе со стороны лайнсменов, которые стали проще и четче работать на вбрасываниях. Все логично.

– Тем не менее на втором этапе серии СКА – «Спартак» вы арбитраж публично критиковали.

– Во втором матче меня удивила работа дуэта Бирин – Гашилов. Но надо отдать должное главному арбитру КХЛ – кадровый состав арбитров был скорректирован, экспериментов больше не увидел.

– Что пожелаете коллегам перед решающими матчами сезона?

– Пока главный арбитр КХЛ и весь судейский корпус могут занести плей-офф себе в актив. Но впереди самые сложные и тонкие матчи, когда каждая ошибка может отразиться на итоговом результате. Очень важно, чтобы не было давления со стороны, что сразу сказывается на судействе и на атмосфере вокруг хоккея в целом. Поверьте, любой профессионал это давление сразу видит.

Пятый матч серии СКА – ЦСКА, по сути, ключевой, – и высшей категории сложности для арбитров. Поэтому пожелаю нашему судейскому корпусу не сдать набранного темпа и выдержать любое давление. Будем болеть за наших арбитров! – сказал бывший арбитр.