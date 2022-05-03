«Берн» – самый посещаемый клуб в Европе, СКА – 35-й, ЦСКА – 77-й

Швейцарский «Берн» занял первое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/22.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список самых посещаемых клубов Европы в минувшем регулярном чемпионате.
«Берн» со средней посещаемостью 13 348 человек стал первым, вторую строчку заняла шведская «Фрелунда» (8 531), третью – швейцарский «Фрибур» (8 324).
Лучшим клубом КХЛ по средней посещаемости стало минское «Динамо» (6 304). «Йокерит», объявивший об уходе из лиги, занял 21-е место.
1. «Берн» – 13 348
2. «Фрелунда» – 8 531
3. «Фрибур» – 8 324
4. «Цюрих» – 8 020
5. «Цуг» – 6 708
6. «Шеффилд» – 6 693
7. «Кельнер» – 6 679
8. «Динамо» Минск – 6 304
9. «Лозанна» – 6 052
10. «Фэрьестад» – 6 020
...21. «Йокерит» – 4 984
...35. СКА – 4 211
...42. «Барыс» – 3 821
...49. «Ак Барс» – 3 403
...52. «Сибирь» – 3 231
...57. Салават Юлаев» – 2 996
...77. ЦСКА – 2 378
...79. «Трактор» – 2 327
...83. «Северсталь» – 2 241
...89. «Динамо» Москва – 2 160
...95. «Нефтехимик» – 2 082
96. «Локомотив» – 2 080
КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22