«Берн» – самый посещаемый клуб в Европе, СКА – 35-й, ЦСКА – 77-й

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Швейцарский «Берн» занял первое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/22.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список самых посещаемых клубов Европы в минувшем регулярном чемпионате.

«Берн» со средней посещаемостью 13 348 человек стал первым, вторую строчку заняла шведская «Фрелунда» (8 531), третью – швейцарский «Фрибур» (8 324).

Лучшим клубом КХЛ по средней посещаемости стало минское «Динамо» (6 304). «Йокерит», объявивший об уходе из лиги, занял 21-е место.

1. «Берн» – 13 348

2. «Фрелунда» – 8 531

3. «Фрибур» – 8 324

4. «Цюрих» – 8 020

5. «Цуг» – 6 708

6. «Шеффилд» – 6 693 

7. «Кельнер» – 6 679

8. «Динамо» Минск – 6 304

9. «Лозанна» – 6 052

10. «Фэрьестад» – 6 020

...21. «Йокерит» – 4 984

...35. СКА – 4 211

...42. «Барыс» – 3 821

...49. «Ак Барс» – 3 403

...52. «Сибирь» – 3 231

...57. Салават Юлаев» – 2 996

...77. ЦСКА – 2 378

...79. «Трактор» – 2 327

...83. «Северсталь» – 2 241

...89. «Динамо» Москва – 2 160

...95. «Нефтехимик» – 2 082

96. «Локомотив» – 2 080 

КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22

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