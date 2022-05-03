«Берн» – самый посещаемый клуб в Европе, СКА – 35-й, ЦСКА – 77-й

Швейцарский «Берн» занял первое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/22.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список самых посещаемых клубов Европы в минувшем регулярном чемпионате.

«Берн» со средней посещаемостью 13 348 человек стал первым, вторую строчку заняла шведская «Фрелунда» (8 531), третью – швейцарский «Фрибур» (8 324).

Лучшим клубом КХЛ по средней посещаемости стало минское «Динамо» (6 304). «Йокерит», объявивший об уходе из лиги, занял 21-е место.

1. «Берн» – 13 348

2. «Фрелунда» – 8 531

3. «Фрибур» – 8 324

4. «Цюрих» – 8 020

5. «Цуг» – 6 708

6. «Шеффилд» – 6 693

7. «Кельнер» – 6 679

8. Минск – 6 304

9. «Лозанна» – 6 052

10. «Фэрьестад» – 6 020

...21. «Йокерит» – 4 984

...35. СКА – 4 211

...42. – 3 821

...49. – 3 403

...52. – 3 231

...57. – 2 996

...77. – 2 378

...79. – 2 327

...83. – 2 241

...89. «Динамо» Москва – 2 160

...95. «Нефтехимик» – 2 082

96. – 2 080

КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22