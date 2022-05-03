Бабаев об обмене Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» на 1000 рублей: «Все возможно. Для «Динамо» это хорошая сделка»

Шуми Бабаев прокомментировал информацию об обмене Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс».
Сообщалось, что «Динамо» обменяет игроков в казанский клуб на 1000 рублей.
«Все возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка, сбросить большие контракты.
Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе.
Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», – сказал агент Галиева.
35-летний форвард Вадим Шипачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром КХЛ с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина добавил 10 (3+7) баллов.
32-летний защитник Вячеслав Войнов набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф добавил 10 (5+5) очков.
30-летний нападающий Станислав Галиев набрал в регулярке 42 (25+17) балла в 47 матчах. В 11 матчах плей-офф забросил 6 шайб. Ранее он уже выступал за «Ак Барс».