Бабаев об обмене Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» на 1000 рублей: «Все возможно. Для «Динамо» это хорошая сделка»

прокомментировал информацию об обмене Шипачева, Войнова и Галиева в .

Сообщалось, что обменяет игроков в казанский клуб на 1000 рублей.

«Все возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка, сбросить большие контракты.

Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе.

Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», – сказал агент Галиева.

35-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина добавил 10 (3+7) баллов.

32-летний защитник набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф добавил 10 (5+5) очков.

30-летний нападающий Станислав Галиев набрал в регулярке 42 (25+17) балла в 47 матчах. В 11 матчах плей-офф забросил 6 шайб. Ранее он уже выступал за «Ак Барс».