Кожевников о словах Валльмарка: «Слава богу! Скатертью дорога! Пускай не возвращается, если не хочет»

Александр Кожевников отреагировал на слова экс-форварда ЦСКА Лукаса Валльмарка о КХЛ.

Нападающий сказал, что ноги его не будет в лиге. В марте швед расторг контракт с московским клубом, выплатив ему компенсацию.

«Слава богу! Скатертью дорога!

Пускай не возвращается, если не хочет. Это его личное дело. У каждого свой выбор.

Зачем на него внимание обращать? Нет его и нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Ноги моей в КХЛ больше не будет. Не могу поддерживать то, что происходит». Экс-форвард ЦСКА Валльмарк об уходе из клуба