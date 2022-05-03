Вячеслав Быков: «Шведов и финнов дискриминировали. Сложно понять решение руководителей. Они бьют по своим»

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Вячеслав Быков считает, что шведских и финских хоккеистов дискриминировали.

Ранее стало известно, что игроки, принимавшие участие в розыгрыше Кубка Гагарина, не будут вызваны в сборную Швеции для подготовки к ЧМ-2022. Такое решение было принято Федерацией хоккея Швеции.

Федерация хоккея Финляндии сообщила, что хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за национальную сборную в следующем сезоне.

«Эта ситуация неприятна для всего мирового спортивного сообщества, но в основном она неприятна для тех хоккеистов – шведов, финнов, которых дискриминировали.

Они думают, что бьют по российским спортсменам, а на самом деле бьют по своим. Так как политика вросла всеми своими щупальцами, иногда грязными, в спорт, то ничего удивительного нет.

Теперь спортсменов своих же стран не возьмут в сборную. Мне сложно понять реакцию и решение руководителей», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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