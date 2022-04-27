Владислав Третьяк: «У нас 11 вратарей в НХЛ, Шестеркин идет на «Везину». Хотелось бы, чтобы такие голкиперы играли и в КХЛ»

Владислав Третьяк поделился мыслями о ситуации с голкиперами в КХЛ.

«Сейчас у нас 11 вратарей в НХЛ. Шестеркин идет на «Везину». Но хотелось бы, чтобы такие вратари играли и в КХЛ.

Когда я занял пост главы ФХР, во всех клубах КХЛ в воротах были сплошь иностранцы. Понимаю, что все менеджеры хотят выигрывать. Но большинство россиян болеют прежде всего за сборную России. А так получилось, что у меня вообще нет вратарей в стране.

Как-то в Квебеке Варламов сломался на турнире, и его некем было заменить. Пришлось болеть против команды Набокова в НХЛ, чтобы они проиграли и он приехал в сборную. Он проиграл, я ему позвонил сразу после матча. Спрашивал, сколько ему денег нужно, чтобы приехать. Он ответил, что ему нужен один день на медицинское обследование и потом он тут же прилетит», – сказал президент ФХР.