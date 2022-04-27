Владислав Третьяк: «Олимпиада-2018 – мое главное достижение как руководителя ФХР»

Владислав Третьяк считает победу России в Пхенчхане своим главным достижением во главе ФХР.

На Олимпиаде-2018 сборная России в финале обыграла команду Германии (4:3 ОТ).

«Олимпиада в Корее – мое главное достижение как руководителя ФХР. По количеству медалей мы обходим все команды на Олимпиадах, золота не хватает, это правда, но мы работаем над этим.

Мир сейчас перевернулся из-за политики, я из шведской газеты узнал, что мы теперь не играем в , это сложно понять. Но мы скоро играем в Туле, потом в Петербурге.

Мы все равно рассчитываем вернуться в хоккейную семью, не собираемся изолироваться от мира. А пока будем развивать хоккей внутри страны, сборная будет ездить по городам и выступать для болельщиков», – сказал Третьяк.

Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»|