Кожевников о Третьяке в ФХР: «Его надо менять. Что, у нас есть развитие хоккея? Я не вижу. ЧМ проигрываем в одну калитку, молодежка вообще не выигрывает»

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Александр Кожевников считает, что Владиславу Третьяку нужно покинуть ФХР.

Выборы президента Федерации хоккея России пройдут 19 мая. Третьяк будет единственным кандидатом на пост главы ФХР, он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Как я оцениваю такое решение? Если он избирается, значит, хочет этого. Но я думаю, что его надо менять.

Сколько лет он уже правит, что, у нас есть развитие хоккея? Вы видите какие-то [позитивные] изменения? Я – нет.

Все, что развивается – Ночная хоккейная лига, Континентальная хоккейная лига – развивается без него.

Мы идем все ниже и ниже, проигрываем Олимпийские игры – за столько лет выиграли их только один раз. Это нормально?

Чемпионаты мира проигрываем в одну калитку. Наша молодежная сборная вообще не выигрывает первенство мира уже сколько лет, мы уже даже в тройку не входим.

Это же не развитие вида спорта. Его нет. Кого бы я хотел видеть на посту главы ФХР? Если нет других кандидатур, значит, никто не хочет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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