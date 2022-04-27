Владислав Третьяк: «Рад, что Путин лично поздравил меня с 70-летием. Он пожелал нам удачи, потому что хоккей – наша национальная игра»

рад, что поздравил его с 70-летием.

«За свою долгую жизнь мне посчастливилось играть с легендами, которые сейчас представлены в Зале славы отечественного хоккея. Даже не верится, что мне уже 70 лет. Ощущаю себя года на 52.

Действительно было большим счастьем играть с этими звездами. Мы самые счастливые люди, потому что представляли Советский Союз, у нас были миллионы болельщиков. Хоккей подарил мне много друзей, которые сейчас есть с нами и которых уже нет с нами. Мои друзья находятся на разных континентах земного шара.

И я очень рад, что вчера у нас состоялся совет при президенте, и Владимир Владимирович Путин меня лично поздравил, не только телеграммой, но и лично в своем выступлении в конце заседания. Он пожелал нам удачи, потому что хоккей – это наша национальная игра, и он сам в нее играет.

Меня поздравили многие хоккеисты, получил много поздравлений от наших игроков из – от Овечкина, от Варламова. Всех не могу перечислить, но очень рад, что они меня не забыли. Меня поздравили и Эд Белфор и . Понимаете, это большое счастье, что, несмотря на то, что творится сейчас в мире, мы все равно дружим», – сказал президент , депутат Государственной думы.

Путин поздравил Третьяка с 70-летием: «Вы и сегодня – кумир огромной армии поклонников хоккея. Отрадно, что заняты законотворческой деятельностью после карьеры»