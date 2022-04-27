Роман Ротенберг о будущем хоккея в России: «Обязательно вернем времена, когда мы всех побеждали. «Красная машина» – знамя, под которым идем вперед»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Роман Ротенберг детский хоккей Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг уверен, что Россия вновь будет побеждать всех в хоккее. 

«Хотел бы сказать, что для меня большая честь работать с Третьяком, и я надеюсь, что еще долгие годы будем работать вместе.

Мы добиваемся результата в каждой игре вместе, растим детишек для будущего хоккея. «Красная машина» – то знамя, под которым мы идем вперед.

Вы внедряли эту программу, а мы ее сейчас исполняем, это лучшая программа в мире, мы взяли за пример все программы и все проанализировали.

Обязательно вернем времена, когда мы всех побеждали, не сомневаюсь в этом», – сказал первый вице-президент ФХР

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