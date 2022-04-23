Плющев о Третьяке и ФХР: «Все понимают, что надо что-то менять. Канада сумела перестроить свой хоккей в свое время, они многое взяли у нас»

ожидает изменений в российском хоккее.

Выборы президента Федерации хоккея России пройдут 19 мая. будет единственным кандидатом на пост главы , он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Третьяк решил идти на следующий срок. Конкурентов, как я понимаю, у него нет. Я, по крайней мере, об этом не слышал.

Мне, конечно же, хотелось бы узнать какие-то конкретные программные вещи и программные вопросы, что ждет наш хоккей в ближайшее время.

Нас дисквалифицировали, и за этот период надо провести какую-то перестройку. Все-таки есть позитив и есть негатив. Надо что-то менять, чтобы мы вернулись на передовые позиции в мире.

В свое время Канада сумела перестроить свой хоккей, и многое они взяли у нас. Все прекрасно понимают, что надо что-то менять. Иначе непонятно, как хоккейная держава сможет вернуться к прежним позициям.

Ведь посмотрите, в последние годы в НХЛ заиграл только наш Кирилл Капризов. И больше никого такого нет. А сколько у нас хоккейных академий в стране. Только в Москве их четыре, а есть еще и в Казани, и в Омске, и в Санкт-Петербурге, и в Ярославле.

А выхлоп – один Капризов, который сейчас поражает своим мастерством. А в свое время у нас выходило из школ довольно много ярких и талантливых игроков, которые восхищали и в нашей стране, и за океаном», – сказал заслуженный тренер России.