Генменеджер «Авангарда» о матчах со сборной России: «Нужно подобрать вариант, при котором они будут выгодны всем. Рассмотрим любые предложения»

Алексей Волков высказался о возможном проведении матчей между «Авангардом» и сборной России.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация намерена проводить матчи между национальной командой и клубами КХЛ.

«В нынешней ситуации, когда сборная не может играть на международной арене, провести несколько матчей с клубами КХЛ – хороший вариант.

Мы в целом не против, рассмотрим любые предложения. Пока таковых не поступало. Нужно подобрать вариант, при котором матчи будут выгодны всем – и сборной, и клубам, которым нужно готовиться к сезону.

Ко всему прочему, у нас полным ходом идет возвращение в Омск, строительство новой арены. Нужно будет посмотреть наш график, график сборной и потом уже обсуждать возможность такой игры», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».