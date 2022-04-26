Кошечкин установил рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. Он не пропускает больше 140 минут

установил рекорд в розыгрыше Кубка Гагарина.

принимает в пятом матче финальной серии.

39-летний вратарь по ходу первого периода установил рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина.

В матче завершился первый период, а это означает, что Кошечкин не пропускает уже 140 минут и 45 секунд.

Он превзошел рекорд , который, выступая за ЦСКА, не пропускал в финале Кубке Гагарина 137 минут и 55 секунд.

Третье место – у вратаря Шимона Грубеца, который в ходе финала Кубка Гагарина-2021 не пропускал 125 минут и 40 секунд.