Рябыкина назначат новым главным тренером «Авангарда»

Определилась кандидатура нового главного тренера .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», омскую команду в следующем сезоне будет тренировать .

Рябыкин работает в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.

Он помогал, в частности, Федору Канарейкину, Герману Титову и Андрею Скабелке, которые до сезона-2018/19 были главными тренерами «Авангарда».

46-летний специалист входил в тренерский штаб Боба Хартли на протяжении всех четырех сезонов его работы в клубе.

В текущем сезоне омская команда уступила «Металлургу» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

В новом сезоне КХЛ «Авангард» вернется в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе.