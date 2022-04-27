Третьяк анонсировал серию матчей сборной России против клубов КХЛ. Игры будут проходить в регионах

анонсировал серию матчей сборной России в ряде регионов страны.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России от международных турниров под своей эгидой.

Национальная команда не выступит на ЧМ-2022 в Финляндии, а в следующем сезоне не будет участвовать в Евротуре.

«Хотим, чтобы поднять интерес, играть в разных городах России. В Новосибирске, в Омске и так далее. Будем собирать в сборную России лучших хоккеистов и играть против клубов – «Ак Барс», , , и так далее. Будет очень интересно.

Каждый город – по одной игре. А в московском регионе может пройти турнир - ЦСКА, «Динамо». Думаю, будет большой интерес. Не сомневаюсь, что ни одного билета не останется, потому что нечасто в городе выступают лучшие хоккеисты страны.

Играем мы на чемпионатах мира или нет, нам надо готовить кандидатов в национальную команду, потому что рано или поздно мы вернемся в международную семью», – сказал президент ФХР.