Александр Кожевников: «Ковальчук подошел бы на роль президента ФХР. Нужны новые люди, надо давать дорогу молодым»

Александр Кожевников считает, что Владислав Третьяк должен покинуть пост президента ФХР.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. 19 мая пройдет отчетно-выборная конференция ФХР.

«Конечно, нужны новые люди во главе федерации, давно пора. Не знаю, конечно, что там творится, но считаю, что надо давать дорогу молодым и людям, которых воспринимают. Что здесь говорить еще.

Никакого движения на сегодняшний день нормального нет. Я бы выдвинул кандидатуру Буре, но он отказался, не знаю, по каким причинам.

Не знаю, кого. Можно рассмотреть Фетисова, Касатонова. подошел бы на роль президента ФХР, но не знаю его планов. Но что-то надо менять, а, к сожалению, никто этого не хочет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)