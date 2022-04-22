Ротенберг вернул власть в ФХР. Есмантович отказался от сборной России, она не нужна ему без международных турниров (Дарья Тубольцева)

Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что вернул власть в ФХР.

«Мои источники подтвердили информацию телеграм-канала «Хоккейный репортер», что Роман Ротенберг вернул власть в ФХР. Но с поправкой. Игорь Есмантович сам отказался от сборной, потому что без международных турниров она ему не нужна. Как и Павлу Буре, который не будет баллотироваться на пост президента .

Ведь ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге отнимут. И, вполне возможно, со стороны могут быть наложены санкции на ФХР. Короче, сейчас сборная – это не то, за что нужно бороться по версии людей, которые готовили команду к Олимпиаде», – написала журналистка Sport24.

Напомним, Ротенберг вошел в штаб сборной России на матчи с Беларусью и молодежкой в мае.

28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.