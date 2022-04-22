Ротенберг вернул власть в ФХР. Есмантович отказался от сборной России, она не нужна ему без международных турниров (Дарья Тубольцева)

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Павел Буре КХЛ Роман Ротенберг Игорь Есмантович Хоккей

Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что Роман Ротенберг вернул власть в ФХР.

«Мои источники подтвердили информацию телеграм-канала «Хоккейный репортер», что Роман Ротенберг вернул власть в ФХР. Но с поправкой. Игорь Есмантович сам отказался от сборной, потому что без международных турниров она ему не нужна. Как и Павлу Буре, который не будет баллотироваться на пост президента ФХР.

Ведь ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге отнимут. И, вполне возможно, со стороны ИИХФ могут быть наложены санкции на ФХР. Короче, сейчас сборная – это не то, за что нужно бороться по версии людей, которые готовили команду к Олимпиаде», – написала журналистка Sport24.

Напомним, Ротенберг вошел в штаб сборной России на матчи с Беларусью и молодежкой в мае.

28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

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