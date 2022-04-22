Крикунов о выборах президента ФХР: «Буре снялся, но альтернативные варианты всегда есть»

Владимир Крикунов поделился мыслями о предстоящих выборах президента ФХР.

возглавляет федерацию с 2006 года. 19 мая пройдет отчетно-выборная конференция ФХР.

«Я даже не знаю, что сказать. Может, и стоит говорить о смене власти. Будет альтернативная фигура, тогда и будет ясно, за кого народ проголосует, есть ли в этом необходимость или нет. Если будет, люди решат.

Кто не дает-то дорогу новым людям? Да, Буре снялся, но альтернативные варианты всегда есть. Кто эти люди? Ну, вон, Кожевников назвал и Фетисова, и Касатонова, и Ковальчука – значит, альтернатива есть.

Поддерживаю ли я Третьяка? Я не участвую в голосовании, что мне? Те, кто участвуют, пусть и думают», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)