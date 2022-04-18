Тренер «Флориды» Брюнетт о 10 победах подряд: «Все говорят о том, сколько мы забиваем, а для меня главное – как мы боремся за каждую шайбу»

Главный тренер «Флориды» прокомментировал победную серию команды.

Клуб выиграл 10 раз подряд, до рекорда осталось одержать 2 победы.

«Я завидую игрокам, поскольку не могу сам выступать вместе с ними, но мне повезло быть частью происходящего. Когда изо дня в день наблюдаешь за тем, как сражаются эти парни, как они готовятся, не можешь нарадоваться. Не знаю, увижу ли я когда-либо такую команду. Она особенная.

Все говорят о том, сколько мы забрасываем шайб (в среднем больше 4 – прим. Sports.ru). Для меня же главное – насколько яростно мы сражаемся. Мы боремся за каждую шайбу. И мы, естественно, хотим продолжать в том же духе», – сказал Брюнетт.