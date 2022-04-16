Бобровский о своем рекорде «Флориды» по победам: «Это достижение всей команды. Дело не во мне, сам по себе я никто»

считает свой рекорд «Флориды» по победам достижением команды.

Победа над «Виннипегом» (6:1) стала для россиянина 36-й в сезоне, что позволило превзойти достижение Роберто Луонго.

«Честно говоря, я узнал об этом только после игры. Мне принесли шайбу и сказали, что рекорд мой. Но это достижение всей команды.

Дело не во мне, а во всех. Сам по себе я никто, мы сильны командой», – сказал Бобровский.

Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победам за сезон (36). Он обошел Луонго, отразив 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом»