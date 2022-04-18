У «Флориды» 10 побед подряд, 2 – до клубного рекорда. Команда забила 12-й гол в меньшинстве в сезоне, повторив рекорд франшизы

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«Флорида» одержала десятую победу подряд в чемпионате НХЛ.

«Пантерс» обыграли «Детройт» (6:1) в матче регулярного чемпионата, продлив победную серию до 10 игр подряд.

Отметим, что рекорд клуба – 12 побед подряд по ходу сезона-2015/16. Ближайшие две игры «Флорида» проведет против «Айлендерс» и «Детройта».

Также в состоявшемся матче с «Ред Уингс» хоккеисты «Флориды» забросили гол в меньшинстве – отличился Антон Лунделль.

Это 12-й гол «Пантерс» в меньшинстве в этом сезоне, что стало повторением рекорда франшизы, установленного в сезоне-1997/98.

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