У «Флориды» 10 побед подряд, 2 – до клубного рекорда. Команда забила 12-й гол в меньшинстве в сезоне, повторив рекорд франшизы

«Флорида» одержала десятую победу подряд в чемпионате НХЛ.
«Пантерс» обыграли «Детройт» (6:1) в матче регулярного чемпионата, продлив победную серию до 10 игр подряд.
Отметим, что рекорд клуба – 12 побед подряд по ходу сезона-2015/16. Ближайшие две игры «Флорида» проведет против «Айлендерс» и «Детройта».
Также в состоявшемся матче с «Ред Уингс» хоккеисты «Флориды» забросили гол в меньшинстве – отличился Антон Лунделль.
Это 12-й гол «Пантерс» в меньшинстве в этом сезоне, что стало повторением рекорда франшизы, установленного в сезоне-1997/98.