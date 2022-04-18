Вячеслав Быков: «ЦСКА научился держать удар и без эмоций работать как на выезде, так и дома»

отметил стойкость после победы клуба над (3:1).

Команды встречались в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«В первом матче серии была очень плотная игра! Нужно отметить, что обе команды хорошо изучили друг друга.

Победа на поле соперника придаст армейцам уверенности. Теперь преимущество переходит к ЦСКА – это плюсик! Хотя домашняя площадка дает не такое уж и большое преимущество.

Ребята научились держать удар и без эмоций работать как на выезде, так и дома.

О заявке на пока рано говорить. В плей-офф, тем более в финале, все возможно. «Металлург» – команда с опытными игроками и тренерским штабом. Очень интересная серия! Будет очень плотная и упорная борьба», – сказал бывший главный тренер сборной России.