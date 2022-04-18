Каменев о 3:1 с «Металлургом»: «Удаления немного сломали игру, но ЦСКА довел дело до конца»

Форвард ЦСКА Владислав Каменев высказался о победе над (3:1).

Команды встречались в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра: здорово начали первый период, потом первая половина второго тоже была за нами. Удаления немного сломали игру, но в концовке мы вернулись и довели дело до конца.

На матче были знакомые, друзья приехали. Когда вышел на раскатку, вспоминал, как сам с трибун смотрел матчи, играя в детской школе или в «Стальных Лисах». Но сейчас я в другой команде и буду делать все, чтобы победить.

Не сказал бы, что это идеальный матч, таких не бывает. Всегда есть ошибки, сегодня, например, пропустили одну [шайбу]»,- сказал бывший хоккеист клуба из Магнитогорска.

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