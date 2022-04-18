Сергей Федоров: «Магнитка» – это русская душа, по которой я скучал, пока играл в Америке»

поделился воспоминаниями об игре за в 2009-2012 гг.

Сегодня ЦСКА под его руководством обыграл команду из Магнитогорска в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 3:1.

«Конечно, и Магнитогорск, и «Металлург» остались в моем сердце навсегда. Я считаю себя счастливчиком, что после долгой жизни за границей я приехал именно в этот город.

«Магнитка» – это русская душа, по которой я скучал, пока играл в Америке. Все три года, которые я здесь провел, очень запомнились», – сказал Федоров.