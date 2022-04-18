Фетисов о поражении «Металлурга»: «ЦСКА приехал к фавориту и добился успеха. Психология давит на хозяев больше, чем на гостей»

отметил работу в качестве главного тренера ЦСКА.

Армейцы сегодня обыграли «Металлург» (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Сегодня увидел очень грамотную игру в исполнении ЦСКА. В этом большая заслуга Сергея Федорова – одного из лучших хоккеистов мира по разносторонности и умению играть на результат. Команда поймала этот момент.

ЦСКА приехал к фавориту финала, где добился успеха в первом матче. Психология давит на хозяев больше, чем на приезжих.

Первая игра в финальной серии ни о чем не говорит. Выигрывать всегда приятно, но даже на выезде все это пока ничего не значит. Финальная серия – отдельная история. Самое главное – психология», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Воробьев про 1:3 с ЦСКА: «Нельзя делать свои ошибки, а у «Металлурга» две во 2-м периоде»