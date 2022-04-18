Знарок вылетел в Казань для заключения контракта с «Ак Барсом» («СЭ»)

Теги Ак Барс Олег Знарок КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Олег Знарок близок к назначению главным тренером «Ак Барса».

Как информирует «Спорт-Экспресс», 59-летний специалист вылетел в Казань из аэропорта Домодедово для заключения контракта.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на один сезон. Сообщалось, что принципиальная договоренность о сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.

11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.

Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.

Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

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