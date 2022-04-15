Знарок принципиально согласился возглавить «Ак Барс». Казанцы вкладывают большую часть зарплаты в бонусы за результат

Стали известны детали переговоров с тренером Олегом Знарком.

По данным «Бизнес Online», контракт со специалистом еще не подписан.

Со Знарком действительно ведут переговоры. Он остается единственным претендентом на пост главного тренера клуба.

Сейчас тренер находится не в России, а все переговоры с казанской командой проходят по телефону.

Знарок уже дал принципиальное согласие возглавить команду, но перед этим нужно согласовать несколько важных нюансов – срок контракта, зарплату, а также помощников, который войдут в штаб нового главного тренера.

Отмечается, что в СКА Знарка зарплата была не меньше 70 миллионов рублей. Казанцы предлагают тренеру соизмеримые зарплату, но вкладывают большую часть вознаграждения в бонусы за результат.