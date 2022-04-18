Эмиль Гарипов: «Хотел бы видеть Билялетдинова во главе «Ак Барса» – красивое завершение карьеры. Но и кандидатура Знарка очень хорошая»

порассуждал на тему следующего главного тренера «Ак Барса».

– Сейчас обсуждаются две кандидатуры на пост преемника Квартальнова – и . Кто из них больше подходит «Ак Барсу»?

– Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы.

Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него.

Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной все. И его кандидатура очень хорошая. В любом случае выбор будет за .

– Ваш контракт с действует еще один год. Но если вдруг позвонят из «Ак Барса» с предложением вернуться домой?

– С моей стороны было бы некрасиво обсуждать такие вещи, потому что я являюсь игроком «Трактора», – сказал бывший вратарь казанского клуба.