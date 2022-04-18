Эмиль Гарипов: «Хотел бы видеть Билялетдинова во главе «Ак Барса» – красивое завершение карьеры. Но и кандидатура Знарка очень хорошая»

Эмиль Гарипов порассуждал на тему следующего главного тренера «Ак Барса».
– Сейчас обсуждаются две кандидатуры на пост преемника Квартальнова – Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов. Кто из них больше подходит «Ак Барсу»?
– Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы.
Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него.
Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной все. И его кандидатура очень хорошая. В любом случае выбор будет за «Ак Барсом».
– Ваш контракт с «Трактором» действует еще один год. Но если вдруг позвонят из «Ак Барса» с предложением вернуться домой?
– С моей стороны было бы некрасиво обсуждать такие вещи, потому что я являюсь игроком «Трактора», – сказал бывший вратарь казанского клуба.