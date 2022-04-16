Крикунов о Знарке в «Ак Барсе»: «Конечно, лучше пригласить нашего специалиста, чем североамериканца или европейца. Правильное решение»

Владимир Крикунов высказался о возможном назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».

в ? Все условия там есть, состав соберут сильный, без сомнений. Останется только работать. Хайдарович ( . – прим. Sports.ru) не захотел возвращаться к тренерской работе.

У «Ак Барса» хорошая команда. Конечно, в Казань лучше пригласить нашего специалиста, чем североамериканца или европейца. Считаю, что принято правильное решение», – сказал заслуженный тренер России.

Знарок приедет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом» в понедельник («Чемпионат»)