Знарок приедет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом» в понедельник («Чемпионат»)

Олег Знарок приедет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом» в понедельник.
Их результатом может стать подписание контракта на один сезон.
Сообщалось, что принципиальная договоренность о сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.
Ожидается, что в тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе».
Их контракты тоже будут рассчитаны на один сезон.
11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.
Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.
Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).