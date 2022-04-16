Знарок приедет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом» в понедельник («Чемпионат»)

Теги Ак Барс Александр Владимирович Бойков Юрий Бабенко Олег Знарок КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Олег Знарок приедет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом» в понедельник.

Их результатом может стать подписание контракта на один сезон.

Сообщалось, что принципиальная договоренность о сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.

Ожидается, что в тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе».

Их контракты тоже будут рассчитаны на один сезон.

11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.

Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.

Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

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