Капризов о матче с «Сент-Луисом»: «Довести дело до овертайма и проиграть. Это отвратительно»

высказался о том, что он побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон.

24-летний россиянин забил за пять минут до конца третьего периода в матче с «Сент-Луисом» и перевел игру в овертайм, в котором его команда уступила (5:6 ОТ).

Шайба стала для него 43-й в сезоне. Он установил новый рекорд «Уайлд» по этому показателю.

«Это приятно…

Но это действительно [отвратительно] – иметь возможность совершить камбэк, довести дело до овертайма и проиграть.

Такие матчи всегда самые сложные», – сказал Капризов.