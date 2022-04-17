Капризов о матче с «Сент-Луисом»: «Довести дело до овертайма и проиграть. Это отвратительно»

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Кирилл Капризов высказался о том, что он побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон.

24-летний россиянин забил за пять минут до конца третьего периода в матче с «Сент-Луисом» и перевел игру в овертайм, в котором его команда уступила (5:6 ОТ).

Шайба стала для него 43-й в сезоне. Он установил новый рекорд «Уайлд» по этому показателю.

«Это приятно…

Но это действительно [отвратительно] – иметь возможность совершить камбэк, довести дело до овертайма и проиграть.

Такие матчи всегда самые сложные», – сказал Капризов.

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