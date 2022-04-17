Плющев о Капризове: «С его приходом «Миннесота» преобразилась в лучшую сторону. Он делает все для успеха своей команды»

уверен, что станет легендой «Миннесоты».

24-летний нападающий стал рекордсменом клуба по голам за один сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».

«Количество проведенных лет в не говорит еще о классе и мастерстве игрока. Капризов проявил себя ярко еще в прошлом сезоне. В этом году он подтверждает, что он игрок высокого уровня. То, что он показывает результат, бьет рекорды клуба – это его собственная заслуга.

Кирилл быстро освоился в НХЛ, и индивидуальное мастерство ему позволяет достигать результатов командных и личных.

Капризов уже внес определенный шарм в игру «Миннесоты» – это однозначно. Он решает определенные задачи для команды, партнеры, играя с ним, немножко по-другому раскрываются. Это все удел мастера, человека, который делает хорошо свою работу.

Капризов уже точно станет легендой «Миннесоты» и для болельщиков клуба. С его приходом команда преобразилась в лучшую сторону и это заметно по ее результатам. Кирилл не гоняется за какими-то личными достижениями, он командный игрок и делает все для успеха своей команды», – сказал бывший главный тренер сборной России.