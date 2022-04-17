Александр Кожевников: «Россияне – одни из сильнейших хоккеистов, они приносят деньги. В Америке от них не откажутся»

считает, что в Америке не откажутся от российских хоккеистов.

В минувший игровой день россияне в общей сложности набрали 26 очков. Форвард «Миннесоты» побил клубный рекорд по голам за сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».

– Что сказать – молодцы! Здорово, что они так выступают и получают удовольствие от игры. Они профессионалы и должны так играть.

– Некоторое время назад были разговоры об исключении россиян из НХЛ, о том, чтобы не давать им визы в Америке, вас не удивляет, что такие разговоры затихли?

– Подобных подлецов полно в мире, но все эти эмоции затихнут. США – это страна бизнеса и – это тоже бизнес. Россияне – одни из сильнейших хоккеистов, некоторые просто звезды, и они приносят деньги, поэтому от них в Америке не откажутся, – сказал двукратный олимпийский чемпион.