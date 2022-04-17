Сергей Федотов: «Никогда не нравилось сравнение Овечкина с Капризовым. Это очень разные игроки»

Сергей Федотов поделился мнением о Кирилле Капризове.

– Удивлены достижением Капризова, который обновил рекорд «Миннесоты» по голам за один сезон?

– Удивлен я, не удивлен – это не имеет значения. В принципе, здесь главное было для генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина не разочароваться в том длительном контракте и очень приличной сумме, которую клуб предоставил Кириллу. Все прекрасно понимали, что потенциал у Капризова огромный, но далеко не все этот потенциал реализовывают. Кирилл свои возможности реализовывает в полный рост.

– Можно ли назвать «Миннесоту» его командой? Насколько он преобразил этот клуб?

– Я думаю, что Кирилл Капризов заиграл бы на этом же уровне практически во всех командах. Ну, может быть, не во всех 32 командах лиги, но, скажем, в 20. То есть говорить, что, например, «Миннесота» его команда – да нет, скорее, Капризов для «Миннесоты» – это та находка, которую они так долго ждали, после того, как его задрафтовали.

«Миннесота» с приходом Капризова стала сильнее, просто банально сильнее, и достаточно уверенно попадает в плей-офф и уже имеет амбициозные планы идти в Кубке Стэнли достаточно далеко.

– Видите какую-то параллель между Александром Овечкиным и Кириллом Капризовым? Оба лидеры своих клубов.

– Это одно из тех сравнений, которое мне никогда не нравилось. Они разные, это очень сильно разные игроки. Объединяет их только одно – и Капризов и Овечкин умеют лучше, чем очень многие игроки, забивать шайбы. А что касается остального – и функционал, и способности, и прочее. В общем, очень разные это истории, – сказал бывший скаут сборной России.