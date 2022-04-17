Губерниев об игроке системы «Салавата»: «Финские врачи – клятвопреступники в этой ситуации»

отреагировал на отказ Финляндии делать операцию игроку системы «Салавата».

«Все, что происходит – чудовищно. В Финляндии нарастает истерия, они собрались вступать в НАТО. При этом их спортсмены зарабатывали большие деньги в России, всегда был приличный торговый оборот между странами.

Но поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент – русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации – клятвопреступники», – сказал Губерниев.

В Финляндии отказали в операции игроку системы «Салавата»: «Сказали, что российских граждан больше не обслуживают»