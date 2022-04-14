Фетисов об игроке системы «Салавата»: «Ужасная, безобразная история во всех отношениях. Мир катится не туда, по-моему»

высказался об отказе игроку системы в операции в Финляндии.

Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов ранее заявил: «Планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

«Запредельная история, даже в голове не укладывается, как это может произойти.

Это ужасная, безобразная история во всех отношениях, и мир катится, по-моему, не туда.

Доктор – это тот человек, который должен помогать тому, кому нужна эта помощь, неважно, какой он национальности», – заявил двукратный олимпийский чемпион.