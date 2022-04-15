Директор «Салавата» об операции игроку системы клуба: «Отказали финны и отказали, найдем место не хуже. Не знаю, будет ли в России или нет»

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Василий Чижов прокомментировал отказ Финляндии сделать операцию игроку «Салавата Юлаева».

Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов ранее заявил: «Планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

«Отказали финны и отказали, сделаем все сами, какие вопросы, найдем место не хуже.

Врачи наши занимаются этим, не знаю, будет ли в России операция или нет.

У парня просто спортивная травма, спокойно занимаемся ситуацией», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева».

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