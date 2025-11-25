Покровский отрицает обвинения дочери в избиениях и мошенничестве: «У первой жены параноидальная шизофрения, генетика вещь упрямая. Осень, обострение. Ничего не поделаешь»

Валерий Покровский отрицает обвинения в домашнем насилии и мошенничестве.

Бывший защитник клубов КХЛ , а ныне глава Федерации хоккея Ленобласти Валерий Покровский отрицает обвинения в домашнем насилии и мошенничестве.

Напомним, ранее 18-летняя дочь экс-хоккеиста Анна Покровская заявила , что Покровский избивал ее и лишил своего отца квартиры.

«Мне сегодня прислали это видео знакомые... К сожалению, был неудачный первый брак, женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения». Генетика вещь упрямая, сами понимаете, к сожалению, такое случается. Ничего не сделаешь. Поэтому даже не хочется на это внимание обращать. Видите, диагноз он и есть диагноз. Весна, осень, обострение. Тут ничего не поделаешь. Люди на учете.

Цель непонятна абсолютно, что она хочет и ради чего это делает. Просто как-то оскорбить... Это пиар какой-то идет, не знаю, странно. Все, о чем она говорит, абсолютно не соответствует действительности, начиная от ее упреков моей нынешней супруге, заканчивая моим отцом, который говорит, что я там квартиру какую-то продал и подписал какие-то документы.

Мама находится в неадекватном состоянии, а дочка с ней проживает вместе, и, соответственно, атмосфера, сами понимаете там какая. Она много путешествовала, когда жила со мной, мы занимались ей. Но, к сожалению, она выбрала другой путь, пошла под влиянием мамы», – сказал Покровский.

Валерий Покровский играл на позиции защитника и в ходе карьеры выступал за СКА, «Мечел», «Авангард », ЦСКА , «Спартак », «Амур» и «Сибирь ». Президентом федерации хоккея Ленинградской области он был избран в сентябре 2024 года.