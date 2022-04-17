Бардаков планирует продлить контракт со СКА («Матч ТВ»)

Захар Бардаков планирует остаться в СКА.

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий собирается продлить контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Срок действующего соглашения истекает 30 апреля.

В регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне 21-летний Бардаков провел 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 2 передачи в 16 играх.

Ранее сообщалось, что игрок в следующем сезоне может отправиться в Северную Америку. Нападающий был выбран «Нью-Джерси» на драфте-2021 (7-й раунд, 203-й номер).

«Нью-Джерси» планирует подписать контракт новичка с Бардаковым («СЭ»)