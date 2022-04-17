«Нью-Джерси» планирует подписать контракт новичка с Бардаковым («СЭ»)

планирует подписать контракт с форвардом СКА Захаром Бардаковым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21-летний игрок в следующем сезоне может отправиться в Северную Америку.

Владеющий правами на игрока в НХЛ «Нью-Джерси» рассчитывает подписать с Бардаковым контракт новичка. Нападающий был выбран «Девилс» на драфте-2021 (7-й раунд, 203-й номер).

В регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне 21-летний Бардаков провел 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

В плей-офф на счету форварда две результативные передачи в 16 играх.