«Удаление Светлакова – стопроцентное. Чисто дворовое нарушение, от обиды». Карандин об эпизоде на 59-й минуте 5-го матча СКА и ЦСКА

Юрий Карандин считает, что судьи верно оценили спорные эпизоды в 5-м матче СКА и ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы (3:2) и ведет в финале Западной конференции со счетом 3-2.

– Сразу скажу, что смотрел за этим матчем, можно сказать, с микроскопом, с интересом изучил все и игровые, и судейские моменты. Порадовали и команды, показавшие захватывающий хоккей, и арбитры Раводин с Бириным, отработавшие качественно, на «пятерку с минусом». Это не только мое мнение – на следующий день его подтвердили и коллеги, с которыми удалось пообщаться и обсудить арбитраж.

– Тем не менее споры вызвали решающие эпизоды – с голом форварда СКА Моисеева и удаление форварда ЦСКА Светлакова. Оцените их, пожалуйста.

– Гол Моисеева арбитры смотрели долго. Их интересовало одно – было ли направленное движение ногой, рукой или корпусом. Ни на одном повторе этого движения в исполнении Моисеева не просматривалось. Разве что Окулов рукой направленно шайбу останавливал – но уже за линией.

Поэтому, на мой взгляд, решение Раводина в данной ситуации очевидное. Если кого и критиковать, то защитника ЦСКА Далльбека, который за несколько секунд до эпизода в простейшей ситуации не выбросил шайбу из зоны.

– Удаление Светлакова?

– Светлаков – автор дубля, матч получился для него очень эмоциональным. В решающей смене после силового приема Лехтонена он немного разнервничался и даже не клюшкой, а ногой поставил подножку Бардакову. Да, обидно после дубля в такое ответственное время схватить такое удаление, но оно – стопроцентное. Бирин не имел права его не назначить.

– Но замечательный телекомментатор в репортаже дал другую трактовку: по его мнению, Светлаков не поставил подножку, а просто не убрал ногу...

– В династии Гимаевых все комментаторы – высшего уровня, но в данном случае было именно целенаправленное движение ногой, Светлаков как бы подпнул Бардакова. На самом деле, чисто дворовое нарушение, от обиды, скорее из «Золотой шайбы». Бывает... – сказал бывший арбитр.