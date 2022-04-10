Захар Бардаков: «Постараюсь реализовать свои моменты в следующей игре с ЦСКА. Пора уже забить»

Захар Бардаков сообщил, что постарается реализовать свои моменты в следующей игре.

В пятом матче финала Запада СКА обыграл ЦСКА (3:2, 3-2 в серии). Бардаков отметился передачей.

– Хороший матч, хорошие скорости, борьба. Много опасных моментов. Удалось забить в концовке и переломить серию в нашу пользу – мы наконец-таки повели в ней. Едем в Москву за победой, закрывать серию.

– Захар, как изменились ваши задачи с вашей перестановкой в первое звено и как вообще отнеслись к этому?

– Да в целом обычно отнесся. Меня поставили по ходу второй игры. Я уже играл в первом звене и с Антоном Бурдасовым, и Андреем Кузьменко, с Женей Тимкиным мы и до этого играли, у нас была тройка с Артемом Швецом-Роговым. Нормально.

Просто чуть другие задачи, я должен понимать, что играю в первом звене, надо показывать более результативный, обостряющий хоккей, но при этом нужно и не пропускать.

– У вас были моменты с выходом один в ноль, но забросить не получалось. Может, вы разбирали Федотова – какие слабые места есть у него? Может на неудобной высоте, в девятку, подмышку.

– В прошлый раз попробовал подмышку – не зашла, в этот раз в девятку – тоже не зашла. Конечно, мы разбираем игры. Хорошо, что другие забивают. Постараюсь в следующей игре реализовать свои моменты, уже пора забить, – сказал нападающий СКА.

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