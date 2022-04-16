Дмитрий Губерниев: «Комментатора, который игнорировал Овечкина, мне просто жалко. Финны пробивают дно»

Дмитрий Губерниев высказался об отказе финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«Финского комментатора, который игнорировал Овечкина в своих репортажах, мне просто жалко. Если ты хочешь протестовать против чего-то – не комментируй. А так ты усаживаешься комментировать и плюешь на зрителя, потому что Овечкин – главная звезда НХЛ.

Ты плюешь на своего зрителя, потому что отказываешься от профессиональной работы. И ты плюешь на себя.

Если я не хочу что-то делать, то просто не буду это обсуждать. Вот и все. Мне кажется, что финны пробивают дно. Что они пробьют дальше, я не знаю. При этом к самой стране и к людям я отношусь с большой симпатией», – сказал Губерниев.

Финский комментатор, не упоминавший Овечкина: «Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные»