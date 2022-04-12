Финский комментатор объяснил, почему не произносил фамилию в матче .

Теро Кайнулайнен игнорировал Овечкина во время матча с «Бостоном» (4:2). Когда россиянин участвовал в игровых действиях, Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«Слова – очень мощный и важный ресурс. Слова можно использовать или не использовать.

Даже тишина слышна повсюду. Одни используют слова, другие – нет. Каждый делает из них свои выводы.

Я решил попробовать не произносить фамилию Овечкина. Это решение было спонтанным, никто не знал о моем решении заранее.

Я не отказывался упоминать про достижения и статистику сезона Овечкина, а просто решил не называть его фамилию.

Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные», – заявил Кайнулайнен.