«Это уже расизм. Почему-то финны ехали в Петербург затариваться бензином. Чем меньше собачка, тем она больше гавкает». Сушинский об отказе Финляндии делать операцию игроку системы «Салавата»

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Максим Сушинский отреагировал на отказ Финляндии делать операцию игроку системы «Салавата Юлаева».

«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране.

Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает. Вы посмотрите, кто лает: Эстония, Латвия, Польша и Финляндия. Кому платят, те и лают.

Все перевернется, как только все закончится: финны будут такие же смирные и зависеть от России, как они и сейчас зависели. Почему-то все финские игроки ехали сюда, а финские жители ехали в Санкт-Петербург затариваться бензином.

Время все расставит на места. Люди, которые так поступают, – это уже не люди. Либо у них так наболело, что они ждали шанса, и он теперь появился.

Здесь уже даже не спорт и не политика, а какие-то человеческие вещи, потому что нельзя больному человеку отказывать в лечении», – сказал бывший нападающий сборной России.

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