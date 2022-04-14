Юрий Карандин: «Армейская серия – самая захватывающая в этом сезоне. У СКА больше молодежи и эмоций, у ЦСКА – опыта и солидности»

Юрий Карандин высказался о работе судей в серии СКА – ЦСКА.

Сегодня, 14 апреля, состоится седьмой матч финала Запада (3-3 в серии).

– В таких матчах очень важны первые 10-12 минут, когда арбитры обозначают уровень судейства, образно говоря, ставят планку на определенную высоту. В дальнейшем остается просто следовать этому курсу, который будет абсолютно понятен игрокам.

СКА и ЦСКА – команды мастеровитые, а классные игроки сразу чувствуют, что им разрешается и что наказывается.

– В этой серии вы хвалите судейство. Не опасаетесь финальной кляксы?

– Мне нравится, что судьи не стали героями серии, все внимание – игрокам. Это правильный курс и это судейское искусство.

Другое дело, что во всем нужен баланс. Выписать командам по одному удалению, а все остальное время присутствовать – это тоже крайность. Если идет мелкий фол, то нужно с ним правильно работать, а не отдавать все на откуп игрокам. Одно-два словесных предупреждения – а потом штраф.

Пожелаю арбитрам сегодня найти эту тонкую грань в работе и этот профессиональный стиль. Для хоккейного зрелища это очень важно.

– Ваш прогноз на решающий матч.

– У СКА больше молодежи и эмоций, у ЦСКА – опыта и солидности. Считаю, что армейская серия – самая захватывающая в этом кубковом сезоне. Поэтому проигравших в ней нет – только победители, – сказал бывший арбитр.