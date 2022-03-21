Карандин о судействе СКА и «Спартака»: «Москва против Питера – это еще немного политика. В России не нужно никаких внутренних скандалов»

Юрий Карандин высказал мнение о качестве судейства в серии между СКА и .

– Неплохой арбитраж был в первом матче серии СКА – «Спартак». Но то, что увидел в повторной игре в Санкт-Петербурге в исполнении судей Бирина и Гашилова, меня насторожило. Профессионал всегда видит, где судейская ошибка, а где «подкрутка».

– О чем речь?

– Давайте разберем несколько эпизодов вчерашнего матча СКА – «Спартак». Первый период, форвард «Спартака» Баранов бьет сзади Швеца-Рогового, тот головой летит в борт. Судя по тому, что видел на повторе, у нападающего СКА серьезная травма, его уводят в раздевалку.

Сегодня такие эпизоды арбитры обычно смотрят, там все очень близко к 5+20. Но нет – судьи сразу дают лишь малый штраф. При этом в начале третьего периода в эпизоде с нарушением защитника СКА Токранова, которое по степени грубости не идет ни в какое сравнение с атакой Баранова, арбитры фол смотрят, хотя там не больше двух минут.

Это только первый сигнал. Второй – в концовке первого периода, когда судьи легко находят ситуацию «пять на три» в пользу москвичей. Со вторым удалением – Фальковского соглашусь, а вот фол Кузьменко – крайне сомнительный.

– Но ведь СКА обычно судят хорошо?

– Давайте посмотрим серию в развитии. Во втором периоде был эпизод, когда и СКА простили, но в целом определенный судейский курс был виден. При этом надо отдать должное «Спартаку», который после очень среднего чемпионата прибавил, тогда как у СКА пока неузнаваемы лидеры – Гусев и Бурдасов.

Но, отмечая «Спартак», еще раз повторюсь, что судейство этой игры меня насторожило. Могут начаться скандалы.

– Какие скандалы?

– Поймите, Москва против Питера – это прежде всего большой и принципиальный хоккей, но еще и немного политика. В нынешней ситуации в мире нам в России не нужно никаких внутренних скандалов и распрей, а те, кто их инициирует, многим рискуют.

Поэтому главному арбитру необходимо очень внимательно отнестись к назначению судей на эту серию.

За Бириным и Гашиловым слежу давно, это средние арбитры, но по каким-то причинам они пользуются доверием судейского офиса и востребованы на таких знаковых матчах.

Здесь главный арбитр наступает на очень тонкий лед – и меня это удивляет, ведь все последние годы он демонстрировал чудеса гибкости и не рисковал. Пока не поздно, нужно взять судейство этой серии под полный контроль, – считает бывший советский арбитр.